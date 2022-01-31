Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве ребенка в Петербурге няне

К няне, которую подозревают в убийстве двухлетней девочки в Санкт-Петербурге, регулярно водили детей. Оказалось, что у нее в квартире был нелегальный детский сад. Подробности о женщине рассказала соседка, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, задержанная въехала в дом в начале октября, и к ней постоянно привозили детей разного возраста. «Там все время туда-сюда ходили. Детей приносили. Все время видела, в розовом комбинезоне ребенка приносили. Утром на саночках привозила женщина, а вечером молодой человек уносил на руках. Они и сегодня его принесли», — сообщила Лидия Антонова.

Она также отметила, что в квартиру приходили девочка с мальчиком — предположительно, ученики первого-второго класса. Каждый день они ходили в школу и приходили сюда часа в три-четыре, отметила соседка.

О смерти двухлетней девочки стало известно 30 января. Уточнялось, что ребенок скончался в квартире одного из домов на проспекте Науки в Санкт-Петербурге.

По факту обнаружения тела малолетнего ребенка региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело. Следователи также установили, что подозреваемая является уроженкой иностранного государства и находится на территории России нелегально, у нее самой есть двое несовершеннолетних детей.