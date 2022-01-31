ФСБ уличила подрядчика в махинациях при постройке гаража для аэропорта Норильска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против подрядчика за хищение денежных средств, выделенных на постройку гаража для аэропорта Норильска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, в августе 2020 года между аэропортом и компанией «ЭлектроСтиль» был заключен договор на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов стоимостью почти 50 миллионов рублей. Обвиняемый предоставил ложные сведения о выполненных работах, похитив девять миллионов рублей.

В махинациях подрядчика уличили сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества, по решению суда он арестован.