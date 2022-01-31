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ФСБ уличила подрядчика в махинациях при постройке гаража для аэропорта Норильска

СКР: возбуждено дело о хищении 9 млн рублей при строительстве гаража в аэропорту Норильска

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против подрядчика за хищение денежных средств, выделенных на постройку гаража для аэропорта Норильска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, в августе 2020 года между аэропортом и компанией «ЭлектроСтиль» был заключен договор на установку мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов стоимостью почти 50 миллионов рублей. Обвиняемый предоставил ложные сведения о выполненных работах, похитив девять миллионов рублей.

В махинациях подрядчика уличили сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества, по решению суда он арестован.

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Любовь Ширижик
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