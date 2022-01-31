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В Петербурге детям и подросткам запретят посещать кафе и магазины

Власти Петербурга запретили детям и подросткам со 2 по 13 февраля посещать общепит

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга вводят запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и других заведений общепита. Соответствующее постановление в понедельник, 31 января, подписал губернатор Александр Беглов.

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Пускать горожан, не достигших 18-ти лет, будут только в кафе, расположенные в аэропорту «Пулково» и вокзалах, помещениях вузов или других образовательных учреждений, а также в гостиницах при условии проживания там.

Уточняется, что ограничения временные и будут действовать со 2 по 13 февраля. На этот период детям и подросткам также нельзя посещать магазины. Исключения составляют только продовольственные магазины и аптеки.

Ранее стало известно, что на этот же период в Санкт-Петербурге учащихся 7-11 классов переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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Евгения Куликова
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