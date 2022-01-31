В Петербурге детям и подросткам запретят посещать кафе и магазины

Власти Санкт-Петербурга вводят запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и других заведений общепита. Соответствующее постановление в понедельник, 31 января, подписал губернатор Александр Беглов.

Пускать горожан, не достигших 18-ти лет, будут только в кафе, расположенные в аэропорту «Пулково» и вокзалах, помещениях вузов или других образовательных учреждений, а также в гостиницах при условии проживания там.

Уточняется, что ограничения временные и будут действовать со 2 по 13 февраля. На этот период детям и подросткам также нельзя посещать магазины. Исключения составляют только продовольственные магазины и аптеки.

Ранее стало известно, что на этот же период в Санкт-Петербурге учащихся 7-11 классов переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

