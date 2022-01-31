Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Петербурге школьников 7-11 классов переведут на онлайн-обучение из-за COVID-19

Петербург переведет учащихся 7-11 классов на онлайн-обучение до 13 февраля из-за COVID-19

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля учащихся 7-11 классов переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
00:00
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

Там уточнили, что школьники 7-11 классов также не смогут посещать очные кружки школах. При этом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер допускается проведение регионального этапа олимпиады школьников и итогового сочинения, подчеркнули в администрации.

В период онлайн-обучения несовершеннолетним также будет запрещено посещать заведения общепита. Такие требования не касаются мест общественного питания, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, гостиниц и образовательных учреждений.

Помимо этого, в период со 2 по 13 февраля запрещается проведение спортивных мероприятий с участием школьников, за исключением мероприятий в училищах олимпийского резерва и на открытом воздухе.

Ранее из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге с 21 января запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Сестра Бузовой пожаловалась на стоимость мебели
Появилось видео разговора организаторов несостоявшихся беспорядков в Киеве
Академик РАН предупредил об опасной способности омикрон-штамма
Врачи назвали самые необходимые в чемодане вещи во время путешествий
Устроившего взрыв в серпуховском монастыре арестовал суд
Россиянин завел домашнюю львицу и продемонстрировал поцелуи с ней
Жену известного футболиста убили в перестрелке на концерте
Губерниев дал совет Медведеву после поражения в финале Australian Open
Апартаменты москвичей проверят на законность возведения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter