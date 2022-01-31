В Петербурге школьников 7-11 классов переведут на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля учащихся 7-11 классов переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города

Там уточнили, что школьники 7-11 классов также не смогут посещать очные кружки школах. При этом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер допускается проведение регионального этапа олимпиады школьников и итогового сочинения, подчеркнули в администрации.

В период онлайн-обучения несовершеннолетним также будет запрещено посещать заведения общепита. Такие требования не касаются мест общественного питания, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, гостиниц и образовательных учреждений.

Помимо этого, в период со 2 по 13 февраля запрещается проведение спортивных мероприятий с участием школьников, за исключением мероприятий в училищах олимпийского резерва и на открытом воздухе.

Ранее из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге с 21 января запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.