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Раскрыты подробности смерти двухлетней девочки в квартире няни

Няня в Ленинградской области скрывала смерть двухлетнего ребенка два дня

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Раскрыты подробности гибели двухлетней девочки в квартире няни в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».

Друг семьи рассказал телеканалу, что няня скрывала смерть ребенка на протяжении двух дней — приехавшие медики сообщили об этом матери. «У ребенка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била — непонятно пока», — заявил мужчина. Он также объяснил, что мать была вынуждена отдать девочку, так как не могла сама позаботиться о ней из-за большого количества работы.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил поставить ход проверки по факту произошедшего на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что мать обвинила в убийстве двухлетней девочки няню. 34-летняя женщина из-за проблем со здоровьем отдала дочь на попечительство посторонней уроженки Киргизии, которую нашла в интернете, и платила ей за это 700 рублей в сутки. Ребенок на протяжении восьми месяцев находился у няни постоянно.

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Марина Совина
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