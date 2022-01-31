Раскрыты подробности смерти двухлетней девочки в квартире няни

Раскрыты подробности гибели двухлетней девочки в квартире няни в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».

Друг семьи рассказал телеканалу, что няня скрывала смерть ребенка на протяжении двух дней — приехавшие медики сообщили об этом матери. «У ребенка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била — непонятно пока», — заявил мужчина. Он также объяснил, что мать была вынуждена отдать девочку, так как не могла сама позаботиться о ней из-за большого количества работы.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил поставить ход проверки по факту произошедшего на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что мать обвинила в убийстве двухлетней девочки няню. 34-летняя женщина из-за проблем со здоровьем отдала дочь на попечительство посторонней уроженки Киргизии, которую нашла в интернете, и платила ей за это 700 рублей в сутки. Ребенок на протяжении восьми месяцев находился у няни постоянно.