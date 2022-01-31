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В российском регионе из-за коронавируса приостановят плановую госпитализацию

В Томской области из-за COVID-19 с 1 февраля приостановят плановое оказание медпомощи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Томской области с 1 февраля приостановят плановое оказание медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медицинской помощи критична для здоровья (главным образом, это медпомощь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях)», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в регионе с 1 февраля по 1 марта будет запрещено проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. Досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия можно будет проводить при условии 50 процентов заполняемости посадочных мест.

Ранее из-за коронавируса в Санкт-Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи. Запрет из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели с 21 января.

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Никита Абрамов
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