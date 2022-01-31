В России предложили запретить уничтожение продуктов

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. Ряд депутатов разработали соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму, выяснили «Известия».

Авторы инициативы указывают, что ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, и это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян. Парламентарии предлагают изменить эту практику. Так, для каждой партии изъятых продуктов должна проводиться экспертиза. Если в ходе проверки конфискат будет признан пригодным для употребления, его предлагается направить на государственные и муниципальные нужды.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — объяснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он добавил, что проверять качество таких продуктов может Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров.

Впервые контрсанкции Москвы были введены в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после референдума о воссоединении Крыма с Россией и начала конфликта на Украине. С тех пор в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других государств.