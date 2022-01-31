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В Минобороны ответили на заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства

Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении границ страны российским самолетом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Министерстве обороны России опровергли заявление Эстонии о нарушении границы российскими самолетами Су-27, передает ТАСС.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись», — ответили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и они не нарушают границ иных государств.

По заявлению Главного штаба Cил обороны Эстонии, 29 января самолет ВКС России СУ-27 нарушил воздушное пространство страны. По их версии, воздушное судно находилось в районе острова Вайндлоо менее одной минуты.

В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для вручения ему ноты протеста.

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Никита Абрамов
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