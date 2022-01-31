Бывший глава Рады заявил о неумении Зеленского договариваться в интересах страны

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о неумении президента Украины Владимира Зеленского договариваться в интересах страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Он не привык договариваться. Не в договорняки вступать — там как раз все хорошо, там опыт имеется, — а договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное" — это не рабочий вариант», — заявил Разумков.

Он добавил, что не верит в возможность Зеленского собрать лидеров всех политических сил, в том числе и оппозиционных, чтобы посоветоваться с ними о дальнейших действиях.

«Это же не первый раз, когда лидеры фракций, депутатских групп просят его о встрече. Речь идет не о кулуарном каком-то рандеву, а о нормальной публичной встрече. Мы же всем обещали, что у нас будут полностью открытые взаимоотношения», — добавил Разумков.

В ноябре 2021 года были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не Зеленского. Впервые за время президентства Зеленского опрос показал его поражение от другого политика во втором туре.