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Названо число заблокированных Роскомнадзором фейков в интернете

В 2022 году Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тысячи фейков в интернете

Фото: Pixabay

Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала 2022 года фейков. По информации ведомства, было удалено более 1617 ложных публикаций в интернете. Данные публикуют «Известия».

Так, самое большое число фейков были связаны с продажей справок и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также со сведениями о незаконной финансовой деятельности. В Роскомнадзоре подчеркнули, что эти же темы были самыми популярными среди фейковых материалов 2021 года — всего тогда ограничили доступ к более чем 10,2 тысячи ресурсов.

В конце ноября 2021 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ведомство ведет расследование по 60 уголовным делам, возбужденным за фейковые сообщения о мерах борьбы с распространением COVID-19. По его словам, следователи работают в условиях пандемии, которая порождает новые проблемы. Из 60 дел уже завершено следствие по 34, отметил глава СКР.

Марина Совина
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