Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕС рассказали о возможных санкциях против бизнесменов из России в Европе

Представитель ЕС: Брюссель может ввести санкции против российских бизнесменов в Европе

Фото: Olivier Matthys / AP

Европейский союз рассматривает возможности для введения санкций против бизнесменов из России, проживающих в Европе. Об этом рассказал Петер Сано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Если выходец из России находится в европейском (санкционном) списке, он может быть подвергнут санкциям, и государства-члены обязаны это сделать. Если есть российский гражданин с российским паспортом, какова бы ни была страна Европейского союза, в которой он находится, санкции будут наложены», — заявил Сано на брифинге в Брюсселе 31 января.

Материалы по теме:
«Хотел посмотреть мир. И посмотрел» Как российский физик поехал работать на военный завод в Болгарию и оказался в тюрьме
«Хотел посмотреть мир. И посмотрел»Как российский физик поехал работать на военный завод в Болгарию и оказался в тюрьме
Вчера
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря

Сано также отметил, что все силы ЕС сейчас сконцентрированы на том, чтобы заставить Россию отказаться от эскалации на Украине дипломатическими средствами. По его словам, если дипломатия не поможет остановить якобы имеющую место агрессию России, придется прибегнуть к ограничениям.

«Учитываются разные опции, что касается санкций, в связи с действиями России. Если однажды случится новая агрессия против Украины, будут значительные политические последствия и экономические также. Но на данной стадии я не могу вдаваться в подробности, не хочу говорить вам о типе санкций, условиях их применения», — добавил Сано.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, пообещал глава европейского внешнеполитического ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Против сына судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело
Гоша Куценко восхитился украинским городом
Сборная Польши получила нового тренера перед стыковым матчем с Россией
Женщина-строитель рассказала о трудностях жизни с привлекательной внешностью
Доказана эффективность универсальной вакцины против гриппа
В России завели дело о ранении жителя Донбасса в результате обстрела
Проценко объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса
Проценко ответил на вопрос о белых пятнах в лечении COVID-19
Блогер Елена Блиновская начала продавать россиянам свои сторис в Instagram
Звезда группы BTS перенес операцию на фоне коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter