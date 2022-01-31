В ЕС рассказали о возможных санкциях против бизнесменов из России в Европе

Европейский союз рассматривает возможности для введения санкций против бизнесменов из России, проживающих в Европе. Об этом рассказал Петер Сано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Если выходец из России находится в европейском (санкционном) списке, он может быть подвергнут санкциям, и государства-члены обязаны это сделать. Если есть российский гражданин с российским паспортом, какова бы ни была страна Европейского союза, в которой он находится, санкции будут наложены», — заявил Сано на брифинге в Брюсселе 31 января.

Сано также отметил, что все силы ЕС сейчас сконцентрированы на том, чтобы заставить Россию отказаться от эскалации на Украине дипломатическими средствами. По его словам, если дипломатия не поможет остановить якобы имеющую место агрессию России, придется прибегнуть к ограничениям.

«Учитываются разные опции, что касается санкций, в связи с действиями России. Если однажды случится новая агрессия против Украины, будут значительные политические последствия и экономические также. Но на данной стадии я не могу вдаваться в подробности, не хочу говорить вам о типе санкций, условиях их применения», — добавил Сано.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, пообещал глава европейского внешнеполитического ведомства.