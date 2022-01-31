Квартиры ипотечных должников разрешат продавать на электронных торгах

Весной 2022-го Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки в законы «Об ипотеке» и «Об исполнительном производстве», предусматривающие возможность продажи арестованного имущества, а также недвижимости, заложенной по ипотечным договорам, на единых электронных площадках. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о заложенных по ипотеке квартирах и домах, на которые по решению суда наложено взыскание, уточняет издание. До сих пор продажа долгового ипотечного имущества разрешалась только на открытых торгах в форме аукциона.

Законопроектом предполагается, что торги по продаже залоговых квартир будут проводить на единых электронных площадках, отобранных правительством. В настоящее время на таких площадках уже реализуют конфискованное в пользу государства имущество.

Ранее стало известно, что россияне в декабре 2021-го сократили объем просроченных долгов по ипотечным кредитам. В частности, на конец года объем просрочки (больше чем на 90 дней) по ипотеке составил 64,5 миллиарда рублей. Только за декабрь просрочка сократилась на 1,9 миллиарда рублей, а за весь год — на 11,6 миллиарда (на 15 процентов).