Сбер рассказал об успехах модели экосистемы для банков

Традиционная банковская система нуждается в переосмыслении, самая лучшая бизнес-модель для банка сегодня — это создание экосистемы. Об этом заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, передает самое популярное в Великобритании издание Daily Express.

«Классические банки испытывают большое давление», — заявил старший вице-президент. В связи с этим он сказал, что это прекрасная возможность преобразовать бизнес-модель Сбера из классического традиционного банка в полноценную экосистему.

Крейнин считает, что вариант экосистемы лучше всего подходит банкам с глобальным присутствием и доминирующей долей рынка, которые могут использовать свое положение для превращения в крупные технологические компании. Например, после того, как Сбер запустил маркетплейс «СберМаркет», ему удалось добиться 30-процентного роста продаж. Сбер также сделал «уверенные шаги» в области электронного здравоохранения, предлагая услуги по записи на прием к врачам и поставке лекарств.

Однако Крейнин отметил, что ни одна экосистема не может существовать без индустрии развлечений. В пример он привел успех таких сервисов, как Amazon Prime, Amazon Music, Apple Music и Apple TV Plus.

Крейнин объяснил, что у молодежи сейчас есть две личности: одна — цифровая, другая — функционирует в оффлайне. По его мнению, успеха могут добиться те компании и банки, которые поймут, что теперь нужно работать с этими двумя личностями.

«Amazon начали с электронной коммерции и прямо сейчас хотят завоевать лидерство в других отраслях… Мы начали с банковского дела 180 лет назад, и прямо сейчас мы развиваем новые отрасли», — рассказал Крейнин.

Ранее стало известно, что Сбер занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда», обогнав Ferrari. Сбер набрал 92,3 пункта из 100 возможных и получил наивысший рейтинг ААА+. За 2021 год банк увеличил этот показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса.