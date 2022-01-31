Сбер создал сервис для проверки переводов близких

Сбер создал сервис проверки операций близкого. Онлайн-переводы клиента до исполнения банком сможет проверять помощник, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. О запуске новой услуги сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Если помощник считает операцию подозрительной, он сам уточняет ее обстоятельства и при необходимости может заблокировать перевод. В роли помощника может выступать любой близкий клиенту человек. В Сбере объяснили, что услуга должна стать защитой в тех ситуациях, когда клиент переводит деньги мошенникам из-за психологического давления.

Как указали в пресс-службе, родственники обычно узнают о подобных инцидентах слишком поздно, когда исправить уже ничего нельзя. Однако таких случаев можно избежать, если у кого-то из близких есть возможность отклонить перевод. Сервис разработали по предложениям клиентов, которые хотели бы обезопасить своих родных от действий мошенников.

В конце 2021 года зампред правления Сбера Станислав Кузнецов рассказывал, что основным источником мошеннических звонков россиянам является Украина, а столицей преступных организаций — город Днепр, бывший Днепропетровск. По его словам, из страны поступает 70 процентов дозвонов.