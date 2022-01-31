Девушка рассталась с парнем и получила неожиданное сообщение

Блогерша с ником @flipdaddie поделилась историей о том, как получила неожиданное сообщение от бывшего бойфренда после того, как рассталась с ним. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка рассказала, что ее экс-возлюбленный потребовал вернуть ему деньги за рубашку, которая она выбросила.

Автор ролика поделилась скриншотами переписки со своим экс-бойфрендом, с которым не общалась несколько месяцев. Изначально молодой человек попросил девушку вернуть ему его рубашку, на что она ответила, что выбросила ее. Тогда ее он стал просить компенсировать ему стоимость вещи. «Либо ты отправляешь 20 долларов за мою собственность, от которой ты избавилась, либо я предпринимаю дальнейшие действия», — пригрозил парень.

Позже молодой человек запросил у девушки названную сумму в платежном сервисе. «Я не собираюсь давать тебе 20 долларов. Я просила тебя забрать свою рубашку, ты отказался», — написала автор ролика экс-бойфренду. Тогда он обвинил бывшую возлюбленную в том, что она «украла его собственность, а затем уничтожила ее» и продолжил требовать деньги. «Карма тебя настигнет», — добавил он.

«Карма наказала меня, когда я встретила тебя», — ответила девушка парню. В заключение диалога парень пожелал ей удачи с работой, на которую, по его мнению, она не способна.

«Ни один сотрудник правоохранительных органов не стал бы заниматься делом о "краже" чей-то собственности стоимостью 20 долларов», — поиронизировал один из комментаторов под роликом. По мнению многих пользователей, парень не смог бы «предпринять дальнейшие действия», если сейчас нуждается в такой маленькой сумме. Некоторые также предположили, что молодой человек искал повод, чтобы возобновить общение с бывшей девушкой.