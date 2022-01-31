Французский профессор объяснил экономический спад Украины

Французский профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер объяснил экономический спад Украины в беседе с изданием Atlantico.

Как отметил Ламбер, Украина стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Это случилось из-за того, что у страны нет рычагов для модернизации индустрии, созданной по большей части при СССР. Таким образом, украинская промышленность становится неконкурентоспособной по сравнению с российской, западной и китайской.

Помимо этого, причинами спада профессор назвал коррупцию, а также «утечку мозгов» и молодой рабочей силы в другие страны. Кроме того, страна не смогла привлечь иностранные капиталовложения. При этом Ламбер отметил, что Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией. В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

