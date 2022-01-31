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Иммунолог назвал сроки «глобальной стабилизации» ситуации с коронавирусом

Иммунолог Крючков: ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года

Фото: Unsplash

Глобальная стабилизация ситуации с распространением COVID-19 в мире произойдет в середине 2022 года. Такой срок назвал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

По его мнению, к этому времени будет наблюдаться резкое падение летальности. Крючков отметил, что речь идет не о конце пандемии, а об управляемости эпидемического процесса. Эксперт подчеркнул, что заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, что, в свою очередь, будет способствовать снижению нагрузки на больницы.

По словам иммунолога, в России ситуация с коронавирусом улучшится благодаря формированию коллективного иммунитета, рывок в выработке которого ожидается к маю или июню. «Это будет не 85-87 процентов, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму», — сказал Крючков.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в России. По мнению ученого, она может продлиться от двух до четырех месяцев.

Ксения Назарова
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