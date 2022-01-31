Мастер показала сгнившие мочки поторопившегося обрести тоннели в ушах клиента

Мастер пирсинга из США показала страшные последствия, с которыми столкнулся один из ее клиентов, пожелавший быстро обрести крупные тоннели в ушах. На ее видео в TikTok обратили внимание в The Sun.

Линн Лохайд (Lynn Loheide) из города Нашвилл, штат Теннеси, рассказала о мужчине, который торопился увеличить дыры в своих ушах и пренебрегал рекомендациями по уходу за ними. «Клиент захотел растянуть мочки до 38 миллиметров. Я объясняла ему, что этот долгий процесс, который может занять до семи лет, однако он игнорировал мои слова. Он покупал самые дешевые комплекты для растяжения ушей и менял их каждые две недели, стремясь достичь результата как можно быстрее», — вспомнила американка.

По словам Лохайд, упомянутый мужчина однажды пришел в ее студию с длинными сгнившими мочками и сказал: «Эй, Линн, я, кажется, уничтожил свои уши и не знаю, что теперь делать». Увидев изуродованные уши клиента, мастер ответила, что не сможет оказать ему помощь и сомневается, что с этой задачей справятся медики.

В итоге женщина отправила пострадавшего к знакомому хирургу и получила его разрешение на публикацию фотографий в качестве предостережения для других клиентов. В настоящий момент о дальнейшей судьбе мужчины ей неизвестно.

Ранее в январе девушка показала ужасные последствия интимного пирсинга на видео и встревожила пользователей сети. 21-летняя жительница Великобритании рассказала, как решила проколоть соски. Мастер посоветовала ей спать на спине, чтобы избежать травм в период заживления тканей. Однако девушка пренебрегла рекомендацией и спала на животе, в результате чего проснулась «в луже крови».