Актриса Татьяна Васильева рассказала о покупке квартиры для бывшего мужа

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что после расторжения брака с актером Георгием Мартиросяном купила ему квартиру. Актриса пошла на такой шаг, чтобы не делить имущество. Она поделилась подробностями истории в интервью журналистке Ирине Шихман. Запись опубликована на YouTube-канале «А поговорить?».

Васильева и Мартиросян прожили в браке несколько лет, однако мужчина оказался ей не верен. Супруги расставались, а после снова сходились. Однако во время развода актриса не хотела делить имущество и купила для бывшего мужа жилье.

«Я обеспечила его жильем, чтобы все было побыстрее и без претензий. Мне было сказано: "Я не альтруист. Думаешь, я так уйду, с зубной щеткой?"» — заявила Васильева.

В августе 2021 года Татьяна Васильева рассказала о жизни на улице Шверника в Юго-Западном административном округе Москвы. Актриса назвала участок «концом света», где были тараканы. На данный момент Васильева проживает на Таганке.