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В бундестаге оценили сроки возобновления сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Тенс допустил возобновление сертификации «Северного потока-2» до лета

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сертификация газопровода «Северный поток-2» может возобновиться в течение четырех месяцев. Об этом заявил в разговоре с «Известиями» депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маркус Тенс, входящий в экономический комитет бундестага.

По его оценке, это произойдет в том случае, если все необходимые требования будут выполнены. «После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию», — отметил Тенс.

В то же время на вынесение решения у Еврокомиссии будет еще четыре месяца. Кроме того, источники в BNetzA рассказали изданию, что процесс сертификации будет оставаться приостановленным до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончена проверка регулятором полноты документации о Gas for Europe GmbH.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора «Северного потока-2» едва ли примут до конца июня, поскольку компания не подала все необходимые данные.

Ксения Назарова
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