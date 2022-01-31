Президент Армении Армен Саркисян официально ушел в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно законодательству страны, полномочия президента прекращаются через семь дней после подачи заявления об уходе с поста. За этот промежуток времени глава государства имеет право изменить решение.

Саркисян объявил об отставке 23 января. Он заявил, что не имеет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Саркисян также подчеркнул, что его решение покинуть пост главы государства не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира — у него нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.