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Президент Армении Армен Саркисян официально ушел в отставку

В Армении вступило в силу заявление президента Саркисяна об отставке

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik

Президент Армении Армен Саркисян официально ушел в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно законодательству страны, полномочия президента прекращаются через семь дней после подачи заявления об уходе с поста. За этот промежуток времени глава государства имеет право изменить решение.

Саркисян объявил об отставке 23 января. Он заявил, что не имеет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Саркисян также подчеркнул, что его решение покинуть пост главы государства не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира — у него нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.

Марина Совина
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