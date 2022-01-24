Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы «войны или мира», говорится в заявлении, опубликованном на сайте лидера страны.

Нехватка полномочий

По словам Саркисяна, он долго думал и подал в отставку после почти четырех лет работы. Свои действия политик объяснил нехваткой полномочий.

Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике Армен Саркисян президент Армении

Когда выдвигался на пост, Саркисян надеялся, что «новый президентский институт» даст возможность влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой. Он хотел продвигать национальные интересы на международной арене. Но осуществить это, по его словам, не удалось.

Отставка в 2018 году

В 2018 году в Армении произошла «бархатная революция», антиправительственные выступления на которой возглавлял нынешний премьер-министр Никол Пашинян, напомнил политик. Протесты начались после новостей о том, что бывший президент Серж Саргсян может возглавить кабинет министров. В конечном итоге он подал в отставку.

Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года

Саркисян ответил на вопрос, почему он не покинул президентское кресло еще в 2018 году. По его словам, ответ очевиден: он взял на себя ответственность за события как лидер страны. Армен Саркисян признался, что чувствовал себя обязанным сделать все для того, чтобы избежать дальнейшего кризиса, столкновений и внутреннего раскола. Он мог использовать для этих целей все средства и опыт.

Я стремился использовать авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства Армен Саркисян президент Армении

Парадоксальная ситуация

Реальность оказалась такой, что президент не обладает конституционными инструментами, чтобы помогать своей стране, объяснил Саркисян. По его словам, в Армении сложилась «парадоксальная ситуация»: президент считается гарантом государственности, но фактически не имеет инструментов влияния. К примеру, глава государства не может решать вопросы «войны или мира». У него также нет права вето на законы, которые он считает нецелесообразными.

Саркисян добавил, что в современной Армении различные политические силы воспринимают возможности президента не как преимущество, а как угрозу. Многих интересует только личная жизнь политика. «Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — отметил он.

Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье Армен Саркисян президент Армении

Саркисян поблагодарил граждан Армении, особенно солдат и офицеров, «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена».

Реакция

Политолог Бениамин Матевосян считает, что отставка Саркисяна — бегство от ответственности. По его словам, он ушел с поста, не желая подписывать соглашения в сфере отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что реальную власть в бывшей союзной республике сейчас представляет премьер, поэтому уход Саркисяна не имеет для Москвы большого значения.

Я думаю, что это какой-то технический момент. Главное, чтобы во всей республике была стабильность Бениамин Матевосян политолог

Реформа

Саркисяна, возглавлявшего армянское правительство 1996-1997 годах, избрали президентом Армении в 2018 году. В 2015-м была проведена конституционная реформа, и страна перешла на парламентскую форму правления. Сейчас полномочия главы государства исключительно представительские. Президента избирает парламент на семь лет.