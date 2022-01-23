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Президента Армении обвинили в бегстве от ответственности

Политолог Матевосян назвал отставку главы Армении Саркисяна бегством от ответственности
Армен Саркисян

Армен Саркисян. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Политолог, эксперт исследовательского института «Политэкономия» Бениамин Матевосян объяснил отставку президента Армении Армена Саркисяна. Он заявил, что политик мог принять такое решение, чтобы избежать возможного подписания документов с Турцией о нормализации отношений и с Азербайджаном — о демаркации границ, передает РИА Новости

Матевосян заявил, что эксперты обвинили главу Армении в попытке избежать важных решений. Они полагают, что президент ушел в отставку, не желая подписывать соглашения в сфере отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. Поэтому политолог назвал отставку Саркисяна бегством от ответственности.

«Важно отметить и то, что он заявил об отставке, находясь за границей, что очень символично характеризует его связь с Арменией», — подчеркнул он.

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Специалист отметил, что Саркисян ушел в отставку на фоне запустившихся процессов конституционных реформ, которые расширяют полномочия главы государства. Политолог считает, что необходимо увидеть проект изменений целиком и понять планы экс-президента — останется ли он в политике или уедет в Великобританию, как в 1997 году, покинув пост премьера.

Политолог добавил, что принятая в 2015 году конституция позволяет парламенту выбрать новым президентом политика, лояльного премьеру Николу Пашиняну. «Основных претендентов на этот пост нужно искать именно в "орбите Пашиняна"», — предположил он.

Ранее Саркисян объяснил свое решение уйти с поста президента Армении. Он заявил об отсутствии инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. По его словам, решение покинуть пост главы государства не обусловлено эмоциями.

Марина Совина
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