Мужчина отказался переносить свадьбу из-за условия сестры и разругался с семьей

Пользовательница Reddit с ником @Recent-Employment636 рассказала, что она и ее жених отказались переносить собственную свадьбу из-за одного условия его сестры. После того, как пара забронировала дату торжества, родственница объявила о своей беременности — оказалось, что по плану роды состоятся примерно тогда же, когда и свадьба. Мужчина, посовещавшись с возлюбленной, отказал сестре в переносе праздника, после чего разругался с семьей.

Рассказчица отметила, что свадьба была забронирована еще в мае 2021 года на 30 июля следующего года. «Мы закрепили за нами эту дату и все необходимые площадки еще в мае. Забронировать свадьбу на лето довольно сложно, особенно из-за тех пар, которые переносят дату своего торжества после двух лет постоянных откладываний», — пояснила @Recent-Employment636.

В январе сестра жениха объявила, что уже два месяца как беременна, и назвала предполагаемую дату родов — 6 августа. «Мы поздравили ее и были очень рады, но спустя несколько дней мы встретились, и она сказала, что хочет обсудить с нами отмену или отсрочку нашей свадьбы из-за планируемых родов. Мы были шокированы и удивлены, так как никогда не обсуждали и даже не предполагали, что свадьба может быть отложена», — поделилась рассказчица. Женщина уточнила, что вместе с женихом они любезно отказали родственнице, добавив, что не рассердятся, если она не сможет прийти на торжество. Однако сестру отказ не устроил. «Она сказала, что не согласна пропускать свадьбу брата, поэтому мы должны придумать что-то и забронировать другую дату», — возмутилась автор поста.

По словам @Recent-Employment636, ближайшая дата для переноса бракосочетания была доступна после февраля 2023 года. Услышав об этом, сестра абсолютно не смутилась и предложила паре пойти на такие условия. «Мы с женихом ясно дали понять, что не можем и не будем откладывать. Мы уже внесли предоплату за некоторые услуги, и вернуть все деньги в случае отмены уже не получится. Да и, если честно, мы просто не хотим ни отменять, ни откладывать свадьбу», — призналась рассказчица. Она добавила, что ко всему прочему у сестры жениха нет активной роли на торжестве.

После этого диалога в ситуацию стали вмешиваться все родственники по линии жениха. По словам пользовательницы Reddit, они пытаются заставить пару отложить свадьбу. «Несмотря ни на что, мы с женихом стоим на своем. Его сестра утверждает, что мы ведем себя как эгоисты и не думаем о ее чувствах», — заключила она.

Пользователи Reddit поддержали рассказчицу. «Вы все сделали правильно, ведь дата уже забронирована. Я надеюсь, вы отлично проведете время», «Если вы перенесете дату, где гарантии, что она не забеременеет вторым ребенком?» — высказались комментаторы. Юзеры также выразили мнение, что свадьба — это день, принадлежащий паре, и они могут проводить его как им угодно.