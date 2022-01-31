Девушка узнала секрет подруги и запретила ей оставаться c ее бойфрендом наедине

Пользовательница Reddit с ником throwawayyybath поделилась историей о том, как запретила подруге оставаться наедине с ее бойфрендом, страдающим аутизмом, и ограничила их общение. По словам 19-летней девушки, такое решение она приняла, когда узнала один неприятный секрет.

Авторша поста рассказала, что дружит с супружеской парой: 19-летней Джей и 19-летней Эмили. «У них открытые отношения, и поэтому они могут встречаться, с кем захотят. Например, Джей нравится встречаться с женатыми мужчинами. Она влюбляла в себя огромное количество таких мужчин. Джей говорит, что получает удовольствие от мысли, что она может заполучить любого и что в итоге выбирают всегда ее. Однажды из-за нее даже распался один брак», — поделилась девушка.

Недавно Джей напилась и призналась рассказчице, что хочет заняться сексом с ее парнем. Ее слова сильно разозлили девушку. Она заявила, что готова даже разорвать отношения с подругой, если та воплотит задуманное в жизнь. «А сегодня она спросила меня, не могу ли я отправить своего парня к ней, чтобы он не оставался один дома и не испытывал приступов тревоги, пока я буду в спортзале», — вспомнила она.

Девушка ответила подруге отказом и пообещала прийти вместе с бойфрендом к ней в гости после спортзала. Однако вскоре ей позвонил молодой человек и попросил как можно скорее вернуться домой, потому что к ним в гости пришла Джей, и из-за этого он чувствует себя некомфортно. Рассказчице пришлось прервать тренировку и вернуться домой. Когда приятельница спросила, в чем дело, то девушка напомнила ей о секрете, который та раскрыла, будучи пьяной.

«Джей начала плакать. Она сказала, что я не доверяю ей, и тогда я ей напомнила, как много подруг она потеряла, потому что спала с их партнерами. В итоге она ушла домой в слезах», — поделилась она. Девушка поинтересовалась, что юзеры думают о ее решении сообщить правду подруге.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали поведение Джей. «Я бы на вашем месте ограничил контакты с ней. Однажды она перейдет границы, и ее настигнет расплата, я уверен», — написал один из юзеров. Многие из комментаторов признались, что не понимают, почему авторша поста продолжает общаться с Джей.