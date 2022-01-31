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Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не планирует поездку на открытие Олимпиады в Китае
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Об отказе главы государства от участия в церемонии заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай», — сказал Никифоров. Он уточнил, что в ближайшие дни Зеленский встретится в Киеве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, главой британского правительства Борисом Джонсоном, премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь пояснил, что эти контакты необходимы для консолидации международной поддержки Украине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Марина Совина
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