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Среда обитания

Amazon обогнал другие компании по закупкам одного ресурса

Bloomberg: в 2021 году Amazon купил больше чистой энергии, чем другие компании

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2021 году крупные организации поставили новый рекорд по использованию одного ресурса — чистой энергии. Компания розничной торговли Amazon обогнала конкурентов по закупкам в этой сфере, сообщает Bloomberg.

Суммарно компании по всему миру приобрели 31,1 гигаватта «зеленой» энергии — 10 процентов от всей чистой энергии, купленной в 2021-м. Согласно докладу BloombergNEF (BNEF), Amazon приобрел больше, чем другие организации — его доля от общих закупок составила 20 процентов.

«Сейчас вопрос не в том, будут ли корпоративные закупки чистой энергии расти — он в том, насколько они вырастут. Компании присоединяются к борьбе с изменением климата, цены на "зеленую" энергию падают, и регуляторы по всему миру начинают осознавать, что этот ресурс может оказаться серебряной пулей в плане по достижению углеродной нейтральности», — заявил автор исследования BNEF Кайл Харрисон.

В январе основателя Amazon Джеффа Безоса обвинили в равнодушии к проблемам экологии. Опрос британского коммуникационного агентства Transmission Private показал, что жители Соединенного королевства недовольны тем, как Безос и другие состоятельные люди распоряжаются финансовыми ресурсами. Многие считают, что миллиардеры должны меньше вкладываться в изучение космоса и больше — в спасение планеты.

Нина Ташевская
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