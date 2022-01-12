Богатейших людей планеты обвинили в равнодушии к проблемам экологии

Британское коммуникационное агентство Transmission Private провело опрос, показавший недовольство общественности равнодушием богатейших людей мира к проблемам экологии. Респонденты обвинили основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других состоятельных людей в повышенном интересе к исследованию космоса в то время, как глобальное потепление продолжает набирать обороты. Об этом сообщает Euronews.

Участники опроса призвали обеспеченных жителей Земли тратить меньше денег на путешествия к другим планетам и обратить внимание на состояние собственной. «Согласно полученным в ходе опроса данным, большая часть общественности считает, справедливо или нет, что некоторые представители класса миллиардеров находятся в отрыве от стоящих перед планетой проблем», — заявил управляющий директор Transmission Private Джордан Гринуэй.

Семь из десяти респондентов полагают, что состоятельным людям следует платить больше налогов, чтобы покрыть стоимость изменения климата, и только восемь процентов — что миллиардеры вносят достаточный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Ставшее инициатором опроса агентство разделяет позицию большинства: Гринуэй и его коллеги назвали свое исследование едким упреком в сторону «космических миллиардеров».

По итогам прошлого года миллиардерам пришлось заплатить самые большие налоги в истории. Увеличение стоимости акций компаний и вероятность повышения налогов в 2022-м вынудили ведущих предпринимателей избавляться от ценных бумаг. Согласно оценке экспертов, больше остальных заплатил Маск — глава Tesla мог получить от властей счет на сумму, превышающую десять миллиардов долларов.