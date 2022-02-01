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Россиянин поджег дом знакомого из-за шутки

УМВД по Пермскому краю: житель поселка Куеда поджег дом своего знакомого из-за шутки

Фото: МВД РФ

Житель поселка Куеда в Пермском крае поджег дом своего знакомого из-за шутки. Причиненный ущерб оценили в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, в октябре 2021 года между мужчинами произошел конфликт. Вместе с двумя женщинами они распивали в доме спиртные напитки. Во время беседы владелец дома пошутил в адрес злоумышленника, однако высказывание тому не понравилось. Через некоторое время россиянин, затаив обиду, поджег тряпку с пятнами машинного масла, которая лежала в сенях, и бросил ее на крыльцо. Потерпевший и его гости спаслись от пламени через окно.

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Вскоре сотрудники пожарной части потушили возгорание. Дом сильно пострадал и стал непригоден для жизни, ущерб оценили в сумму около 700 тысяч рублей.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Он признал свою вину и раскаялся. Материалы передали на рассмотрение в суд.

В феврале 2021 года похожий случай произошел в Курганской области — местный житель распивал со своим соседом спиртные напитки и поругался с ним. Вскоре россиянин поджег постройку с помощью тюля, висевшего на веранде. Причиненный ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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