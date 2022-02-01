Белоруссия отреагировала на решение Госдепа эвакуировать семьи дипломатов

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии отреагировало на решение Госдепартамента США эвакуировать семьи американских дипломатов из страны, передает РИА Новости.

«Принимать такие решения — право американской стороны. Мы на это смотрим спокойно», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. По его словам, иностранным дипломатам ничего не угрожает в Белоруссии, которая «по многим рейтингам» является «гораздо более безопасной и гостеприимной страной, чем США».

«Жизнь показывает, что американская сторона не владеет ситуацией в нашем регионе», — продолжил Глаз.

МИД полагает, что Вашингтон принимает решения, в основе которых лежит «сугубо политизированный подход» и стремление искусственно нагнетать ситуацию и провоцировать истерию.

Ранее Государственный департамент сообщил, что распорядился вывезти семьи госслужащих США из Белоруссии из-за угрозы эскалация конфликта между Россией и Украиной.

