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Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну

Государственный департамент США распорядился эвакуировать семьи дипломатов из Белоруссии

Фото: страница «Посольство США в Беларуси» во «ВКонтакте»

Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну. На этот раз родственники сотрудников Госдепа США улетят из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США», — говорится в заявлении. Причина их эвакуации та же, что и на Украине — возможная эскалация конфликта между Москвой и Киевом.

Также государственный департамент порекомендовал американским гражданам не совершать поездки в Белоруссию из-за «произвольного применения законов» и угрозы задержания. Вызывает обеспокоенность у США и наращивание военных сил России на белорусско-украинской границе.

Дмитрий Настасьев
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