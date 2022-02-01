Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну. На этот раз родственники сотрудников Госдепа США улетят из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США», — говорится в заявлении. Причина их эвакуации та же, что и на Украине — возможная эскалация конфликта между Москвой и Киевом.

Также государственный департамент порекомендовал американским гражданам не совершать поездки в Белоруссию из-за «произвольного применения законов» и угрозы задержания. Вызывает обеспокоенность у США и наращивание военных сил России на белорусско-украинской границе.