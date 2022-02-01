Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну
Государственный департамент США распорядился эвакуировать семьи дипломатов из Белоруссии
Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну. На этот раз родственники сотрудников Госдепа США улетят из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США», — говорится в заявлении. Причина их эвакуации та же, что и на Украине — возможная эскалация конфликта между Москвой и Киевом.
Также государственный департамент порекомендовал американским гражданам не совершать поездки в Белоруссию из-за «произвольного применения законов» и угрозы задержания. Вызывает обеспокоенность у США и наращивание военных сил России на белорусско-украинской границе.