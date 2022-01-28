Лукашенко рассказал про сыновей и войну на чужой территории

Белоруссия не будет отправлять войска для войны на чужой территории без причины, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе послания президента народу республики, отвечая на вопрос о вероятности конфликта Белоруссии с другими государствами. Запись трансляции доступна на YouTube-канале БЕЛТА.

«Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию... вы Украину упомянули, упаси меня Господь, воевать против этого народа! (...) Я мирный человек и такие приказы не отдаю», — ответил Лукашенко на вопрос из зала.

Рассказал президент и о судьбе своих детей — Виктора, Дмитрия и Николая — в случае гипотетического военного конфликта. «Вы переживаете за своих сыновей, у меня их трое. Вы знаете, что это за сыновья. Они никогда прятаться не будут за чужие спины. Если надо — пойдут», — пообещал Лукашенко. Первые два сына президента — Виктор и Дмитрий — работают в сфере национального спорта, а Николай еще учится — по некоторым данным, в Москве.

Послание Лукашенко в 2022 году длилось более трех часов. Из них два с половиной часа Лукашенко говорил сам, особое внимание уделив грядущим изменениям в Конституции страны. На 27 февраля в Белоруссии назначен референдум по поправкам в Основной закон. На вопросы Лукашенко отвечал еще 54 минуты — в них глава государства много говорил об отношениях с Западом и Россией.

В послании белорусскому народу Лукашенко ранее самостоятельно коснулся темы войны. По его словам, Белоруссия вступит в войну только в двух случаях — если враг нападет на нее или на Россию. Лукашенко не сомневается, что Москва также поддержит Минск в случае агрессии против него.