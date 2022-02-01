Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль

В Новосибирской области двое участковых попались на незаконной охоте на косуль — следователи завели уголовное дело против полицейских. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 1 февраля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Новосибирской области.

По данным ведомства, днем 30 января двое участковых вместе с другом охотились на снегоходах в общедоступных угодьях под селом Воробьево. Вместе они смогли убить девять сибирских косуль. Однако охота на косуль в это время года запрещена, а, значит, все трое занимались браконьерством.

Следователи изъяли у браконьеров ружья, мешки с мясом и снегоходы. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору» УК РФ, это наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте — ему по-прежнему запрещено покидать свой дом в ночное время до 13 февраля, а также охотиться и общаться со свидетелями по делу.