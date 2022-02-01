Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль

Двое новосибирских участковых попались на браконьерстве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Новосибирской области двое участковых попались на незаконной охоте на косуль — следователи завели уголовное дело против полицейских. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 1 февраля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Новосибирской области.

По данным ведомства, днем 30 января двое участковых вместе с другом охотились на снегоходах в общедоступных угодьях под селом Воробьево. Вместе они смогли убить девять сибирских косуль. Однако охота на косуль в это время года запрещена, а, значит, все трое занимались браконьерством.

Следователи изъяли у браконьеров ружья, мешки с мясом и снегоходы. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору» УК РФ, это наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте — ему по-прежнему запрещено покидать свой дом в ночное время до 13 февраля, а также охотиться и общаться со свидетелями по делу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
В России активизировались «лжеброкеры»
Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о неудачах в работе
Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну
В российском городе младенец умер после кормления коровьим молоком
Посла Франции выслали из Мали после заявления главы МИД о хунте
Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново
Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль
Иностранцы начали избавляться от жилья на Украине из-за риска военного конфликта
Изнасиловавшему несовершеннолетнюю американскому игроку КХЛ предъявили обвинение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter