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Суд оставил в силе все ранее наложенные на депутата Рашкина ограничения

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы депутата Госдумы от КПРФ Рашкина

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Московский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде оставили в силе все ранее наложенные ограничения — в соответствии с постановлением Басманного суда, Рашкину запрещено покидать свой дом в ночное время до 13 февраля, а также охотиться и общаться со свидетелями по делу.

По данным следствия, в ночь на 29 октября депутат Госдумы Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата.

2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Елизавета Новикова
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