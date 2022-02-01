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Киев утвердил кандидата на пост посла США на Украине

Киев утвердил Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине

Фото: Stefan Klein / Globallookpress.com

Киев утвердил Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ближайшее время будет выдвинут кандидат на должность американского посла в Киеве. При этом он не подтвердил, что что кандидатом является Бриджит Бринк.

На Украине уже более двух лет нет посла. С января 2020 года там работает временная поверенная в делах США Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора, который занял его в июне 2019 года.

В мае 2019 года Вашингтон отозвал своего посла в Киеве Мари Йованович, которую заподозрили в работе на конкурентов бывшего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Марина Совина
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