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Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Украине провокацией

Постпред РФ в ООН Небензя назвал Украину геополитической картой в отношениях РФ и Запада
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД России / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стала геополитической картой в отношениях РФ и Запада, сообщает ТАСС.

Постпред России также оценил заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, и счел его провокацией.
«Встреча, которую созвали США, то, как 31 января они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне», — подчеркнул он.

Ранее стало известно об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН. Василий Небензя остро отреагировал на замечание Линды Томас-Гринфилд, в котором она заявила о безосновательных попытках России выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить повод для нападения. Позже стороны заявили о готовности разрешить конфликт дипломатическим путем, однако ни одна из них пока не проявила желание пойти на уступки.

Марина Совина
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