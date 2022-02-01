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Привлекательная тиктокерша смыла макияж и осталась полной бородатой девушкой

Блогерша из Англии показала изменения, которые создает на ее лице густой слой косметики

Кадр: @jordynlyne / Tiktok

Популярная блогерша из Донкастера, Англия, показала зрителям процесс нанесения макияжа и кардинальные изменения, которые он создает на ее лице. На видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

22-летняя Джордин Лайн (Jordyn Lyne) вызвала недоумение у поклонников публикациями, где она демонстрирует свою внешность до и после мейкапа. В последних англичанка предстает перед камерой с привлекательными чертами лица, нарисованными с помощью густого слоя базы, консилера, пудры, бронзатора, румян и блеска для губ. В то же время, когда тиктокерша смывает косметику, она остается полной девушкой с неровностями на коже и щетиной, покрывающей ее подбородок и щеки. «Это все ложь», — высказалась Лайн о своих роликах, которые набирают в соцсети сотни тысяч просмотров.

Мнения поклонников насчет перевоплощений героини материала разделились. Некоторые женщины поблагодарили ее за публикацию кадров с бритьем бороды, считая их вдохновляющими. Однако мужчины принялись шутить над Лайн в комментариях. «Это должно быть запрещено законом!», «И после этого вы спрашивается, откуда у нас берутся проблемы с доверием?», «Вот поэтому на первом свидании вы должны вести девушку в бассейн!» — высказывались они.

В январе TikTok-блогерша продемонстрировала подписчикам изменения, которые происходят с ее внешностью при снятии накладной челки. В одном из своих роликов модель Наоми Тейлор (Naomi Taylor) позировала перед камерой с ярким макияжем и искусственными прядями на лбу, которые заметно украшали ее лицо. После этого девушка сняла накладные волосы, показывая фанатам свой крупный лоб. «Так можно заставить парня думать, что ты красотка», — подписала она пост.

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Дина Васильева
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