Блогерша с челкой показала лицо без нее и удивила фанатов изменением внешности

TikTok-блогерша продемонстрировала подписчикам изменения, которые происходят с ее внешностью при сняти накладной челки. На соответсвующее видео в соцсети обратили внимание журналисты The Sun.

В одном из своих роликов модель Наоми Тейлор (Naomi Taylor) позировала перед камерой с ярким макияжем и искусственными прядями на лбу, которые заметно украшали ее лицо. После этого девушка сняла накладные волосы, показывая фанатам свой крупный лоб. «Так можно заставить парня думать, что ты красотка. А когда он в тебя влюбится, ты, наконец, сделаешь это», — подписала она публикацию, которая набрала около 400 тысяч просмотров.

Пользователи TikTok удивились кардинальным переменам во внешности Тейлор и принялись обсуждать их в комментариях. «Я не понимаю, почему бы тебе просто не подстричь челку? Разница очевидна!», «Даже не знаю, что бы я делала с таким большим лбом!», «Вот поэтому я всю жизнь ношу челку», «Видео меня убило! Это очередное доказательство тому, как сильно прическа меняет лицо», — высказались они.

Ранее в январе стилисты портала Who What Wear назвали девять самых популярных в 2022 году причесок. Так, например, в список вошла объемная и нарочито небрежная стрижка шэг, которая получила свое название от английского слова shaggy («лохматый»). Она представляет собой мягкие слои «рваных» прядей по всему периметру головы.