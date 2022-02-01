В ЛНР вернули комендантский час

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник распорядился вернуть комендантский час с 1 февраля. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Указом Пасечника действие комендантского часа в ЛНР было приостановлено с с 23:00 1 октября 2021 года по 04:00 1 февраля этого года.

Комендантский час введен на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. В ДНР он действует с 23:00 до 5:00, в ЛНР — с 23:00 до 4:00.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.