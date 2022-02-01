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Медики назвали провоцирующий внезапную остановку сердца напиток

Медики из Клиники Мейо: энергетики вызывают аритмию и грозят внезапной остановкой сердца

Фото: Pexels.com

Чрезмерная любовь к энергетикам может привести к внезапной остановке сердца, сообщила британская газета Express со ссылкой на Анатолийский журнал кардиологии.

По словам медиков из клиники Мейо (Mayo Clinic — один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира — прим. «Ленты.ру»), из-за высокого содержания кофеина, получаемого из растения под названием гуарана, напиток становится очень опасным. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Смешивание энергетика со спиртными напитками грозит коллапсом сердечной мышцы.

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Врачи объяснили, что напиток вызывает сильную аритмию — нарушает частоту, ритмичность и последовательность работы сердца. При этой патологии мышца бьется либо слишком быстро, либо чересчур медленно. Такое состояние может спровоцировать смерть.

Человек с аритмией как можно быстрее должен постараться восстановить сердечный ритм.

Ранее врачи-неврологи Павел Хорошев и Роман Люкманов рассказали, что распитие энергетиков может привести к истощению организма, сбою в работе нервной и всех гормональных систем, снижению иммунитета, а также повышению заболеваемости.

Алия Шарафутдинова
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