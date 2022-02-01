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Кремль прокомментировал ответ России по гарантиям безопасности

Песков: Путин сам решит, когда Россия ответит США по гарантиям безопасности

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

На данный момент нет понимания, когда Россия ответит США по гарантиям безопасности. Это решит президент Владимир Путин. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента не исключил, что глава государства расскажет о своей реакции на ответ США по гарантиям безопасности после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Поэтому можно предположить, что так или иначе она будет фигурировать. Но давайте дождемся эту пресс-конференцию», — добавил Песков.

По его словам, встреча лидеров начнется примерно в 16-17 часов. Это зависит от того, как пойдут переговоры, заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что политики в ходе встречи планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях. Также Путин и Орбан намерены обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

Юлия Ямпольская
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