Кремль прокомментировал ответ России по гарантиям безопасности

На данный момент нет понимания, когда Россия ответит США по гарантиям безопасности. Это решит президент Владимир Путин. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента не исключил, что глава государства расскажет о своей реакции на ответ США по гарантиям безопасности после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Поэтому можно предположить, что так или иначе она будет фигурировать. Но давайте дождемся эту пресс-конференцию», — добавил Песков.

По его словам, встреча лидеров начнется примерно в 16-17 часов. Это зависит от того, как пойдут переговоры, заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что политики в ходе встречи планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях. Также Путин и Орбан намерены обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.