В Грузии отменили систему ковид-паспортов

Власти Грузии приняли решение отменить систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, так как посчитали ее неэффективной. Об этом заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе, передает РИА Новости.

По словам Гибрадзе, число заражений сильно увеличилось, а поэтому система зеленых паспортов теперь не так эффективна и не будет использоваться внутри страны. При этом ковид-паспорта все еще понадобятся желающим выехать за границу.

Гибрадзе отметил, что ситуация с коронавирусом, несмотря на массовые заражения омикрон-штаммом, поддается контролю.

Система ковид-паспортов, или зеленых паспортов, действовала в Грузии с 1 декабря. Электронный документ, в который вносились данные о вакцинации или перенесенном заболевании, позволял жителям страны посещать рестораны, торговые центры и другие общественные места.

Ранее стало известно, что в Грузии сразу четыре министра заразились коронавирусом. Речь идет о министре обороны Джуаншере Бурчуладзе, министре сельского хозяйства и инфраструктуры Леване Давиташвили, министре регионального развития Ираклии Карселадзе и министре образования и науки Михаиле Чхенкели. Все они были вынуждены уйти на самоизоляцию.