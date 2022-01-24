Сразу четыре грузинских министра заразились коронавирусом

Сразу четыре министра из состава правительства Грузии заразились коронавирусом и были вынуждены уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Речь идет о министре обороны Джуаншере Бурчуладзе, министре сельского хозяйства и инфраструктуры Леване Давиташвили, министре регионального развития Ираклие Карселадзе и министре образования и науки Михаиле Чхенкели.

Они пропустили очередное заседание правительства в понедельник, 24 января. О состоянии их здоровья вследствие заболевания COVID-19 и контактах с первыми лицами пресс-служба пока не сообщила.

Сейчас Грузия переживает пик очередной волны коронавируса, связанной со штаммом омикрон. Среднесуточное число заражений за прошедшую неделю колебалось в районе 10-11 тысяч. При этом общая доля привитых от вируса взрослых граждан пока не превышает 42 процента.

Ранее грузинские власти заявили, что, несмотря на активное распространение коронавируса, они готовы возобновить авиаперелеты с Россией, приостановленные в июле 2019 года. Они рассчитывают, что российская стороны согласится приступить к обсуждению технических вопросов на этот счет уже в ближайшее время.