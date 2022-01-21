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В Грузии заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Спецпредставитель премьера Грузии: мы готовы обсуждать восстановление авиасообщения с РФ

Фото: Shutterstock

Власти Грузии готовы к восстановлению авиасообщения с Россией при наличии аналогичных намерений у российской стороны. Такое заявление сделал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе, его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что упомянутый вопрос неоднократно обсуждался, в том числе и во время последней встречи в пражском формате, в которой принимал участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Если российская сторона заявит о готовности возобновить авиасообщение с Грузией, мы готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи», — заключил он.

В декабре прошлого года МИД России назвал условие для возобновления полетов в Грузию. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Андрея Руденко, это возможно при наличии определенных предпосылок, связанных в том числе с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси. В конце июля 2021 года спецпредставитель премьер-министра страны Зураб Абашидзе заявил, что обе стороны вернулись к обсуждению вопроса о снятии запрета и намерены решить его как можно раньше.

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Варвара Кошечкина
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