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«Аэрофлот» в 2021 году обеспечил высокоскоростной интернет на 34 самолетах

«Аэрофлот» и СТЭККОМ в 2021 году обеспечили высокоскоростной интернет на 34 самолетах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания «Аэрофлот» и российский оператор спутниковой связи СТЭККОМ в 2021 году обеспечили высокоскоростной доступ к сети интернет на 34 самолетах Airbus (А350, А320neo и А320ceo). Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Доступ к сети интернет дополняет функционал системы развлечений «Аэрофлота» и предоставляется по всей маршрутной сети авиакомпании. Пассажиры всех классов обслуживания получают бесплатный доступ к системе развлечений.

В настоящее время «Аэрофлот» является единственным российским авиаперевозчиком, который предоставляет доступ к высокоскоростному интернету на борту. В авиакомпании считают, что эта услуга является обязательной составляющей современного клиентского сервиса.

Высокоскоростной доступ к интернету также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании.

В перспективе «Аэрофлот» планирует оснастить системой широкополосного доступа в интернет весь парк воздушных судов.

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Татьяна Романова
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