В российском регионе снова введут ковид-сертификаты для посещения общепита

Власти Тульской области вновь приняли решение о введении ковид-сертификатов для посещения кафе и ресторанов и других заведений общепита. Об этом со ссылкой на представителя правительства российского региона пишет РИА Новости.

Новые ограничения, направленные на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ среди детей, начнут действовать со 2 февраля.

Известно также, что школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования в Тульской области уйдут на дополнительные каникулы со 2 по 11 февраля. Дополнительное образование для детей в этот период будет организовано только в дистанционном формате. Руководству спортивных секций разрешили самостоятельно принимать решение о проведении очных занятий в соответствии с эпидситуацией в коллективе.

Ранее 1 февраля сообщалось, что в Ленинградской области с 7 по 20 февраля все школы будут закрыты, а детей отправят на внеплановые каникулы.