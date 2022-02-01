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В российском регионе школьников отправят на внеплановые каникулы

Власти Ленобласти ввели внеплановые каникулы для школьников с 7 по 20 февраля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Ленинградской области с 7 по 20 февраля все школы будут закрыты, а детей отправят на внеплановые каникулы. Об этом сообщается официальной группе властей российского региона во «ВКонтакте».

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Такое решение было принято местным штабом по нераспространению коронавируса. Распоряжение об этом будет подписано губернатором Александром Дрозденко в ближайшее время.

Ранее в Ленобласти ввели временный запрет на проведение любых мероприятий численностью свыше 50 человек. Также в регионе для посещения музеев и театров действует система подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания QR-кодов. Предъявить также можно медотвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест.

31 января стало известно, что власти Санкт-Петербурга со 2 по 13 февраля запретят несовершеннолетним посещать ТЦ и заведения общественного питания из-за COVID-19.

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Евгения Куликова
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