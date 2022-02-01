В российском регионе школьников отправят на внеплановые каникулы

В Ленинградской области с 7 по 20 февраля все школы будут закрыты, а детей отправят на внеплановые каникулы. Об этом сообщается официальной группе властей российского региона во «ВКонтакте».

Такое решение было принято местным штабом по нераспространению коронавируса. Распоряжение об этом будет подписано губернатором Александром Дрозденко в ближайшее время.

Ранее в Ленобласти ввели временный запрет на проведение любых мероприятий численностью свыше 50 человек. Также в регионе для посещения музеев и театров действует система подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания QR-кодов. Предъявить также можно медотвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест.

31 января стало известно, что власти Санкт-Петербурга со 2 по 13 февраля запретят несовершеннолетним посещать ТЦ и заведения общественного питания из-за COVID-19.