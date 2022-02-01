Избран новый спикер мажилиса Казахстана

Бывший глава администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов избран новым спикером мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Об этом сообщает KazTAG в Telegram-канале.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Кошанова с должности главы своей администрации.

Ранее депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании во вторник, 1 февраля, приняли постановление о досрочном прекращении полномочий председателя палаты Нурлана Нигматулина, который подал заявление об отставке по собственному желанию.