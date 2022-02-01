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Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера

Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли отставку председателя палаты Нигматулина
Нурлан Нигматулин

Нурлан Нигматулин. Фото: Eвгений Биятов / РИА Новости

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана во вторник, 1 февраля, приняли постановление о досрочном прекращении полномочий председателя палаты Нурлана Нигматулина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу палаты.

Отставку спикера приняли на пленарном заседании на основании его заявления.

«На пленарном заседании мажилис принял постановление о досрочном прекращении полномочий председателя мажилиса Нурлана Нигматулина на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию», — отмечается в сообщении.

Ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») внесла изменения в состав бюро политического совета. В состав бюро политсовета вошли девять человек, среди которых в том числе президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев и руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов.

Марина Совина
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