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Россиянка рискнула искупаться в море в Сочи в январе и вызвала восхищение в сети

Девушка нырнула в море зимой в Сочи и восхитила пользователей сети

Решившая искупаться зимой в море россиянка попала на видео и восхитила своим поступком пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.24, рассказывающий о событиях курортного города Сочи.

На кадрах видно, как девушка в раздельном купальнике не спеша заходит в воду. После она ныряет, быстро поднимается обратно на ноги и со смехом убегает от приближающейся к ней волны. Как отмечалось, 30 января температура воздуха составляла около пяти градусов выше нуля, воды — 8,5 градуса.

Риск и смелость девушки вызвали восторженные комментарии пользователей. «Красотка», «А я еще в Египте ругаюсь, что холодно», «Мне в конце июня было холодно купаться, а тут... Молодец», «Не, в Сочи мне даже в мае купаться холодно, не то что в январе», «Эх, как бодро по камушкам бегает, а я тапки покупала специальные, чтобы в море зайти», «Это драйв, и пить для этого не обязательно», «Русские молодцы, закаляются», «Смелая!», — написали под публикацией юзеры.

Дарья Рыбак
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