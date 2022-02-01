Россиянка рискнула искупаться в море в Сочи в январе и вызвала восхищение в сети

Решившая искупаться зимой в море россиянка попала на видео и восхитила своим поступком пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.24, рассказывающий о событиях курортного города Сочи.

На кадрах видно, как девушка в раздельном купальнике не спеша заходит в воду. После она ныряет, быстро поднимается обратно на ноги и со смехом убегает от приближающейся к ней волны. Как отмечалось, 30 января температура воздуха составляла около пяти градусов выше нуля, воды — 8,5 градуса.

Риск и смелость девушки вызвали восторженные комментарии пользователей. «Красотка», «А я еще в Египте ругаюсь, что холодно», «Мне в конце июня было холодно купаться, а тут... Молодец», «Не, в Сочи мне даже в мае купаться холодно, не то что в январе», «Эх, как бодро по камушкам бегает, а я тапки покупала специальные, чтобы в море зайти», «Это драйв, и пить для этого не обязательно», «Русские молодцы, закаляются», «Смелая!», — написали под публикацией юзеры.